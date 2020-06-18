Африканские страны будут в числе первых, кто сможет получить разработанную Китаем вакцину от COVID-19 после того, как ее начнут применять, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Мы обещаем, что, как только завершатся исследования и разработка китайской вакцины от COVID-19, и начнется ее применение, африканские страны будут в числе первых, кто сможет получить от нее пользу», — заявил Си Цзиньпин в ходе Китайско-африканского чрезвычайного саммита, посвященного вопросам борьбы с эпидемией COVID-19, прошедшего в формате видеоконференции.

Ранее Си Цзиньпин во время выступления на 73 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения пообещал, что китайская вакцина после разработки и начала использования станет общественным благом всего мира, и это будет вкладом Китая в доступность вакцины в развивающихся странах.

Ранее заместитель главы государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзэн Исинь сообщил, что китайские ученые испытали пять различных вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 на более чем 2500 добровольцах, в случае успешного продвижения работ вторая фаза клинических испытаний будет завершена к июлю. В свою очередь комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР (SASAC) сообщил в конце мая, что к концу этого года или в начале следующего Китай может получить вакцину от COVID-19.

Китайским специалистам удалось разработать одну рекомбинантную вакцину на основе аденовирусного вектора и четыре инактивированных вакцины. В SASAC утонили, что вакцинам необходимо пройти три этапа клинических тестов, и, если эффективность и безопасность будут доказаны, только тогда вакцину можно будет допустить на рынок.

После того, как в Китае произошла вспышка коронавируса, необходимо было как можно скорее приступить к разработке вакцины, местные ученые и профильные компании не стали концентрироваться только на одном виде вакцин, а начали исследовать сразу пять: рекомбинантная субъединичная вакцина, инактивированная вакцина, вакцина на основе аденовирусного вектора, вакцина на основе нуклеиновых кислот и живая аттенуированная гриппозная вакцина.