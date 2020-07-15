В России может быть введен штраф за несоблюдение тишины в многоквартирных домах по ночам. Об этом депутат Государственной думы Анатолий Выборный сообщил «Парламентской газете».

Выборный, как сообщал «Рамблер», — депутат от партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и соавтор проекта закона, который дополняет Жилищный кодекс статьей об обязанности собственников помещений в многоквартирных домах соблюдать режим тишины по ночам.

Сегодня парламентарий рассказал, что этот законопроект был подготовлен, чтобы в стране появилась единая система правил соблюдения покоя в многоквартирных домах и механизмы реагирования органов правопорядка на его нарушения. Документ определяет шум как «звуки, которые явно слышно за пределами помещения», но, к примеру, плач ребенка или звуки неотложных аварийно-спасательных работ им считаться не будут.

Выборный рассказал, что период времени, в который нельзя шуметь, и механизм фиксации нарушений будут устанавливать регионы, а размер административного штрафа за нарушение будет определен позже.