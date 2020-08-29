Чемпионата мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков победил на Кубке России по легкой атлетике в Брянске, пробежав дистанцию за 13,39 секунды. Сейчас лучший результат сезона в мире принадлежит испанцу Орландо Ортеге (13,11), который 14 августа выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако.

«После предварительных забегов сегодня меня встречает допинг-офицер РУСАДА и говорит, что меня вызывают на допинг-контроль, но мне нужно через полтора часа бежать финал. Он мне дает отсрочку, инспектор находится со мной рядом, но перед финальной разминкой мне захотелось в туалет, а меня туда не пускают, если хочешь, то сходи в баночку. И мне начинают рассказывать, как мне надо делать свою работу», — сказал Шубенков ТАСС.

«На все это я начинаю заводиться, меня это все очень бесит, мне кажется, что инспекторы даже получают какое-то удовольствие от всего процесса. Меня так руководство ВФЛА в этом году не «радовало», как сегодня это сделало РУСАДА, но я, естественно, выполнил все условия допинг-контроля и сдал все пробы, после чего сделал две короткие разбежки и пробежал. Но почему нельзя все сделать после соревнований? Они ссылаются на свои правила, но как будто мне не надо готовиться, разминаться», — добавил Шубенков.

Шубенков — чемпион мира 2015 года, на мировом первенстве 2019 года он стал вторым, пробежав 110 метров с барьерами за 13,15. Победил тогда американец Грант Холлоуэй (13,10).