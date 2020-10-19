Смакі-маки є лідером доставки піци в ІФ.

У Сервісі працює дружна команда справжніх професіоналів, що пропонують високий сервіс і якісну продукцію. Команда старанно працює над тим, щоб пропонована клієнтам їжа була на високому рівні.

Авторські рецепти підкорили жителів України та інших регіонів країни. Жителі майже всіх регіонів України стали постійними клієнтами фірми.

Основні пріоритети

Основний пріоритет компанії-Висока якість обслуговування і їжі. Співробітники щодня працюють і вдосконалюються, шукаючи нові способи порадувати клієнтів смачними стравами.

Велике і якісно підібране меню служби доставки дозволяє вибрати улюблені апетитні роли або піцу, корисні салати і навіть десерти.

Можна не сумніватися в якості приготування їжі, тому що вона готується тільки зі свіжих продуктів.

Переваги компанії

Серед переваг служби доставки варто виділити:

Різноманітні порції і велике меню.

Швидка доставка.

Свіжа і якісна продукція.

Ввічливий і кваліфікований персонал.

Які акції проводяться?

Клієнтам пропонується двадцятивідсоткова знижка на замовлення з самовивозом. Здійснюється самовивіз. Заявки клієнтів приймаються без вихідних з 11 до 23: 00.

Пропонується клієнтам і подарунок за запізнення кур’єра. У подарунок можна отримати піцу або смачні роли. У день народження іменинник може вибрати сирний рол або студентську піцу.

Щоб отримати подарунок, кур’єру треба вручити документ, що підтверджує дату народження. Термін дії пропонованого подарунка-день Народження і добу після нього.

А також клієнт може скористатися бонусною системою лояльності. На його рахунок нараховуються бали в розмірі 5 відсотків від суми замовлення.

Бонусний рахунок закріплений за телефонним номером. Зібравши бали, клієнт може отримати частково оплачене або повністю безкоштовне замовлення протягом місяця.

Бонуси накопичуються з кожним замовленням, оформленим за номером телефону Користувача. Для отримання бонусу необхідна реєстрація в системі.

Ось умови використання:

1 бонус дорівнює 1 гривні.

Бонуси діють протягом 30 днів і нараховуються відразу після доставки замовлення.

Нараховуються бонуси на мобільний телефон покупця на загальну суму отриманого від смакі-маки чека.

Учасники програми не можуть передавати накопичені бонуси іншій людині, в тому числі іншому учаснику програми.