Rolex — это один из самых известных производителей часов во всем мире. Весь модельный ряд часов Ролекс довольно обширный. Самые лучшие коллекции мы рассмотрим в нашей статье, чтобы помочь вам с выбором.

Explorer

Коллекция Explorer создана для людей, которые ведут активный образ жизни. С момента появления в 1953 году, часы были частью экипировки экспедиторов, которые отправлялись в горы. Они смогли доказать свою надежность даже в самых сложных условиях.

Часы имеют максимально простой и лаконичный дизайн. Акцент смещен на функциональность и надежность. Характерная особенность — третья стрелка на циферблате, которая показывает время в 24-часовом формате. Она позволяет ориентироваться экспедитором во времени в местах, где сложно отличить день от ночи.

Day-Date

Часы Rolex Day-Date 40 — это воплощение престижа и стиля. Они подчеркивают высокий статус их обладателя.

Особое внимание производитель уделил вопросу функциональности. Это первые часы Rolex, которые были оснащены календарем, полностью показывающим название недели и дату.

Дизайн часов представлен в нескольких вариациях. Безель может быть гладким, рифленым или полностью украшенным драгоценными камнями. Можно также выбрать цвет циферблата. Есть белый, зеленый, голубой, синий. Корпус представлен из желтого золота, белого золота и платины.

Milgauss

Профессиональная линейка Milgauss была создана специально для ученых и инженеров. Часы, представленные в ней, обладают антимагнитными свойствами. Они способны выдерживать воздействие мощных магнитных полей, до 1000 гауссов. И это благодаря защитному экрану, который встроен в стальной корпус. Он, к слову, выполнен из фирменного сплава Rolex.

Часы также привлекают своим оригинальным дизайном. Их интересной деталью является ярко-оранжевая секундная стрелка, которая выполнена в форме молнии.

Oyster Perpetual

Oyster Perpetual — это часы нового поколения от Rolex. Они отличаются высочайшей хронометрической точностью, а также водонепроницаемостью. На сайте watches-master.ua их можно заказать.

Часы изготовлены из фирменной стали Rolex, которая называется Oystersteel. Она характеризуется высокой прочностью и надежностью, красивым холодным блеском. Даже при многолетней эксплуатации на металле не появляются царапины и другие дефекты. Но также используется золото. Оно есть на циферблате, из него также выполнены часовые указатели и стрелки.

Часы выполнены в классическом стиле. Поэтому они будут уместны в любой ситуации. В этом также заключается их неоспоримое преимущество.

Среди такого многообразия часов Rolex, вы однозначно сможете найти модель, которая придется вам по душе!