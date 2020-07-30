Швейцарская прокуратура начала судебное разбирательство в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, утверждает агентство Reuters.

По данным источника, Инфантино обвиняется в подстрекательстве сотрудников федеральной прокуратуры к злоупотреблению должностными полномочиями.

В частности, генеральный прокурор Швейцарии Майкл Лаубер подозревается в совершении ряда нарушений своих служебных обязанностей и лжи следователям, в то время как его офис изучал предполагаемую коррупцию в руководящем органе мирового футбола. В частности, Лаубер якобы пытался скрыть свою встречу с Инфантино.

Сам Лаубер категорически отрицает обвинения, но готов уйти в отставку, дабы защитить целостность представляемой им организации.

Swiss special prosecutor launches probe against FIFA boss Infantino https://t.co/dvx7717mBi — TOI Sports News (@TOISportsNews) July 30, 2020

Инфантино был избран президентом ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации.