Швейцария с 23 июля расширяет список стран, по приезде из которых необходим 10-дневный карантин, говорится на сайте Федерального офиса общественного здравоохранения страны.

Согласно опубликованным данным, в список государств с неблагополучной эпидемиологической обстановкой будут внесены Босния и Герцеговина, Коста-Рика, Сальвадор, Объединенные Арабские Эмираты, Эквадор, Свазиленд, США, в том числе Пуэрто-Рико и Виргинские острова, Гватемала, Казахстан, Киргизия, Люксембург, Мальдивы, Мексика, Черногория, Суринам, а также Палестина.

Таким образом, общее количество стран, по приезде из которых необходимо соблюдать карантин, увеличилось с 29 до 42.

При этом из списка с 23 июля будут вычеркнуты Белоруссия и Швеция.

С середины июля в Швейцарии введен выборочный контроль за соблюдением обязательного 10-дневного карантина для тех, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в том числе из России. Штраф за несоблюдение карантина может доходить до 10 тысяч швейцарских франков.