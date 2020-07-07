Елизавета Исакова. Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против ряда должностных лиц Венесуэлы, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета (правительства) страны.

Решение расширить список лиц под санкциями было принято накануне, и вступило в силу 7 июля. В список попали, в частности, высшие должностные лица Национальной ассамблеи Венесуэлы, Верховного суда и Учредительного собрания.

Ранее в понедельник Совет ЕС расширил список должностных лиц Венесуэлы, в отношении которых действуют ограничительные меры «из-за их роли в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в Венесуэле», и добавил в него 11 фамилий. Теперь в списке находятся 36 человек. Ограничительные меры ЕС в отношении Венесуэлы были введены в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда венесуэльских должностных лиц.

Швейцария впервые присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Венесуэлы 28 марта 2018 года.