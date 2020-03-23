СПОРТ

Шведская лыжница Стина Нильссон перейдет в биатлон

22:58 22/03/2020

Олимпийская чемпионка-2018 по лыжным гонкам Стина Нилльсон приняла решение начать выступления в биатлоне, сообщает РИА «Новости». Шведская спортсменка сменит вид спорта со следующего сезона.

26-летняя Нильссон хотела сменить вид спорта после сезона-2021/22, однако решила сменить спортивную дисциплину раньше. По словам самой Нильссон, ей потребуется время, чтобы привыкнуть к новому виду спорта, однако она с нетерпением ждет начала тренировок.

В 2019 году Стина Нильссон дважды завоевала титул чемпионки мира по лыжным гонкам.

В марте победителем кубка мира по лыжным гонкам среди мужчин стал россиянин Александр Большунов.



