СПОРТ

Швед Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом

12:40 09/02/2020

Швед Арман Дюплантис взял рекордную для прыжков с шестом высоту. На турнире в Польше он улетел на 6,17 метра, передает РИА «Новости» заявление Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

«Это то, о чем я мечтал с трех лет. Год будет богатым на события, и это хороший способ начать его», – поделился 20-летний Дюплантис. Швед на один сантиметр превзошел достижение француза Рено Лавиллени, установленное в феврале 2014 года на турнире в Донецке.

Дюплантису 20 лет, он серебряный призер чемпионата мира 2019 года. На счету спортсмена золотая медаль европейского первенства 2018 года. Новый рекорд Дюплантис поставил со второй попытки.



