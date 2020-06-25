Правительство Швеции продлило до 7 июля запрет на въезд из стран за пределами ЕС, введенный из-за распространения коронавируса, сообщает правительственная канцелярия.

«Правительство решило сегодня продлить запрет на въезд в ЕС через территорию Швеции до 7 июля 2020 года. Причина введения запрета остается прежней — предотвращение распространения COVID-19», — говорится в сообщении канцелярии.

Запрет на въезд был введен 19 марта и с тех пор несколько раз продлевался. Как отмечается в сообщении правительства, граждане Швеции и люди, имеющие вид на жительство в стране, могут беспрепятственно въезжать в страну без необходимости находиться в обязательном карантине.

В настоящее время в Швеции зафиксировано более 62 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 5 тысяч человек скончались.