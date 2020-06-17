Смертность от COVID-19 в Стокгольме в момент пика заболеваемости в конце марта составила 0,6 процента, говорится в новом отчете Агентства здравоохранения Швеции.

При этом эксперты отмечают существенную разницу между возрастными группами.

«Смертность в группе старше 70 лет находилась на уровне 4,3 процента, в группе младше 70 лет — на уровне 0,1 процента», — отмечается в докладе. Всего исследователи изучили 1667 случаев в столичном регионе, наиболее пострадавшем от пандемии.

Власти Швеции не вводили жесткий карантин, а только призывали людей соблюдать социальную дистанцию и по возможности работать удаленно. Кроме того, с начала марта закрыли для посещения дома престарелых. Однако распространение инфекции предотвратить не удалось. Около 37 процентов всех скончавшихся проживали именно в домах престарелых, распространение вируса в них подтвердили 234 коммуны из 290.

На сегодняшний день в Швеции зафиксировано почти пять тысяч смертей, связанных с COVID-19, более 53 тысяч человек заразились.