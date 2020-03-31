Руководитель государственной корпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов во вторник, 31 марта, рассказал президенту России Владимиру Путину о финансовом положении инвестбанка.

Шувалов отметил, что организация находится в стабильном состоянии, а уровень ликвидности активов достаточно высокий.

«Мы уверены в том, что теперь мы можем трудиться активнее и мы будем участвовать в работе правительства по достижению национальных целей развития», — сказал Шувалов.

В декабре 2019 года ВЭБ заинтересовался проектом легкого метро в Ростове-на-Дону. Тогда отмечалось, что у объекта уже появился потенциальный инвестор.

В ноябре прошлого года стало известно, что ВЭБ в течение 12 месяцев будет возглавлять механизм межбанковского сотрудничества БРИКС в связи с переходом к России председательства объединения. В связи с этим Шувалов заявлял, что приоритетной задачей будет привлечение частных инвестиций в инфраструктуру.

В то же время в сентябре 2019 года СМИ сообщали о планах ВЭБ по масштабной модернизации общественного транспорта в крупных городах страны. Проект оценивался в 2,1 трлн рублей.