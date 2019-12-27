СПОРТ

Шутки в сторону: чего ждать от поединка между Кадыровым и Емельяненко?

19:24 27/12/2019

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Бой между Рамзаном Кадыровым и Александром Емельяненко становится все реальнее. Боец принял вызов главы Чечни. Емельяненко все организационные вопросы возложил на своего соперника. Он несколько дней размышлял над предложением Рамзана Кадырова и озвучил свой ответ.

Самому Кадырову сподручней бокс, ведь он активно занимается этим видом спорта и постоянно проводит спарринги. Оппонентом Кадырова несколько лет назад был и Александр Емельяненко. Тогда они провели совместную тренировку, а теперь, возможно, на один вечер станут противниками. Инициатор – глава Чечни.

Два соперника – Емельяненко и Кадыров. Чисто визуально абсолютно все на стороне бойца. Александр моложе, выше и тяжелее своего соперника. Пока не оговорены правила боя, можно рассуждать о преимуществах. Кадыров владеет лишь одной техникой – боксерской. У Емельяненко бэкграунд куда серьезнее: кроме бокса он еще владеет самбо и дзюдо.

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Кадыров и Емельяненко уже соревновались друг с другом и тогда победу одержал глава Чечни. Суть спора в том, кто сможет сделать планку с наибольшим грузом. Кадыров удержал четырех человек. Емельяненко только троих. В боях неоспоримое преимущество будет у Емельяненко. Но вот некоторые эксперты утверждают, что в поединке с Кадыровым Александру будет не так-то просто.



