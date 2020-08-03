Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео нейтрализации мужчины, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве.

Операция прошла успешно, захватчика уже увезли.

В полдень в понедельник неизвестный мужчина пришел в отделение «Универсал-банка» в бизнес-центре «Леонардо». Он заявил, что в его рюкзаке бомба и попросил вызвать сотрудников правоохранительных органов.

В МВД Украины рассказали, что этот человек — гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович По словам очевидцев, он запросил 40 тысяч гривен (1440 долларов).