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Максимальная сумма штрафа за оскорбление может вырасти с 5 до 10 тысяч рублей для граждан и с 500 до 700 тысяч рублей для организаций. Соответствующий законопроект, разработанный депутатом Александром Хинштейном, был поддержан правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Как сообщает ТАСС, согласно инициативе, оскорбления в интернете будут приравнены к публичным и повлекут за собой штрафы от 5 до 10 тысяч рублей для граждан.

В законе появится пункт об ответственности за оскорбление для лиц, занимающих государственную или муниципальную должность, в связи с осуществлением своих полномочий. Штрафы для чиновников предусмотрены от 50 до 150 тысяч рублей. Хинштейн также предложил ввести дисквалификацию для должностных лиц — до года при первом нарушении и до двух при повторном.

Кроме того, возрастут штрафы для юридических лиц и будут составлять от 100 до 700 тысяч рублей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин дал поручение в срок до 1 июля рассмотреть вопрос об усилении ответственности чиновников за оскорбление граждан.

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