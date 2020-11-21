В Ингушетии вводят штрафы в пользу бедных. Рублем будут наказывать родителей женихов за стрельбу на свадьбах и за нарушения правил дорожного движения в составе свадебных кортежей, сообщает «Интерфакс».

Решение принято духовенством республики. Почти три месяца богословы и старейшины проводили сходы граждан в городах и селах. Ответственность за кортеж с невестой перед обществом теперь полностью возложена на организатора свадебного мероприятия. А сам кортеж ограничен до четырех автомобилей.

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Размер штрафа для нарушителей составит от 10 до 50 тысяч рублей. Деньги будут переводить в пользу малоимущих жителей, отмечает агентство.