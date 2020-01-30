Максимальная сумма штрафа за уничтожение редких и занесенных в Красную книгу животных, растений и грибов увеличена в 20 раз, с 5 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. Такие данные содержатся в новой редакции Кодекса об административных нарушениях (КоАП), подготовленной Минюстом и опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов в четверг, 30 января.

Согласно проекту, уничтожение редких и находящихся под угрозой вымирания видов животных, растений и грибов, а также все действия, которые ведут к сокращению их численности, повлекут за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 100 тыс. рублей (сейчас от 2,5-5 тыс. рублей).

Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штрафы могут составить от 100 тыс. рублей до 150 тыс. рублей (сейчас 15-20 тыс. рублей), для юридических лиц сумма штрафа останется прежней — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.

10 января сообщалось, что китайский веслонос, известный как крупнейшая пресноводная рыба, признан учеными полностью исчезнувшим видом. Этот вид был единственным представителем рода псефуров семейства веслоносовые и обитал в реке Янцзы.