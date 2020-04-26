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Совершившие первое негрубое правонарушение получат предупреждение вместо штрафа. Соответствующая поправка была внесена в новый проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Минюстом, передает РИА «Новости».

Решение о внесении данных изменений было принято по итогам публичного обсуждения.

Кроме того, ведомство выступило с предложением установить общий срок давности за привлечение к административной ответственности. Срок предлагают установить в размере одного года.

«При этом предусмотреть исключения из общего срока давности по тем составам административных правонарушений, по которым они в настоящий момент составляют менее года», — уточняется на сайте Минюста.

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