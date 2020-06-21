World Athletics отказывается продлевать нейтральные допуски нашим легкоатлетам до получения штрафных денег. Кто об этом не знает? А что, кто-то не знал о дедлайне для оплаты озвученных в марте 5 миллионов долларов? Может, руководство самой ВФЛА? Или Министерства спорта?

А ведь еще в утвержденном президентом страны перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, прошедшего 27 марта 2019 года, четко прозвучало: «Рекомендовать Олимпийскому комитету России принять исчерпывающие меры по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций и обеспечить участие всех членов олимпийской команды России в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония) без ограничений. Срок — 2 декабря 2019 года».

«Исчерпывающие меры», конечно, исчерпались быстро. Как раз в начале того декабря мы все увидели шокирующий список санкций, утвержденный на исполкоме WADA в Лозанне, из-за предполагаемых манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. А потом и уже конкретно в легкой атлетике России разразилась буря с фальсификацией справок в «деле Лысенко». WA пригрозила ВФЛА исключением из организации, вмешались Минспорт и ОКР. На срочных выборах ВФЛА сменился президент, им стал Евгений Юрченко.

«Сейчас нам надо вернуть доверие мировой легкоатлетической семьи, восстановить открытый и честный диалог. Мы это сделаем. Отката назад не будет», — говорил Юрченко в заявлении, опубликованном на сайте ВФЛА.

Эх, эта мысль просто преследует: ведь Лысенко за три пропуска тестов сейчас бы уже практически отсидел свои два года дисквалификации (а может, и меньше). Абсурдность действий, приведших к катастрофе, даже не удручает. Конкретное такое убийство на бытовом уровне.

Как бы там ни было, новая власть ВФЛА признала грехи старой. И вроде как стойко приняла известие о штрафе в пять миллионов долларов, которые должны быть выплачены до 1 июля.

Но за три недели до дедлайна руководство ВФЛА заявило, что отказ в выдаче нейтрального статуса в случае невыплаты штрафа — грубое нарушение спортивного принципа и прав «чистых» спортсменов, дискриминация российских легкоатлетов. Президент ОКР Станислав Поздняков сообщил, что помочь финансово комитет никак не может. А WA отсрочку для выплаты не дала, хотя ее об этом, оказывается, и просили. И Министерство спорта делает свое заявление: «Приостановление процедуры по предоставлению российским спортсменам нейтрального статуса нарушает общепризнанный правовой принцип недопустимости двойного наказания за одно и то же нарушение, а также представляет собой неправомерное применение коллективной ответственности, что противоречит духу и принципам международного права в области прав человека».

Одинаковое по смыслу выступление подряд главных для нашей легкой атлетики органов — это можно считать объявлением войны Международной ассоциации легкоатлетических федераций, заигравшейся с нашими наказаниями? Или так — реверанс перед спортсменами: денег нет, но вы держитесь, и это не мы вас дискриминируем, а «те», что не рядом?..

Воевать за своих давно пора. Только вот беда у нас какая снова: наше последнее наказание и условия допуска легкоатлетов к стартам озвучены еще в марте. Значит, три с половиной месяца все чего-то ждали. Или кого-то. Или осмысливали. А теперь — «да» войне, свободу российской легкой атлетике!

Если и «да», то теперь уже все равно только после штрафа. Представить, что WA вдруг разжалобится и лишит себя такой статьи дохода, которая уже практически внесена в покрытие расходов организации, невозможно. Значит — платить придется. Остается гадать: миллиардер какой поможет (а может, и несколько) или государство заплатит?

…Футбольный тренер Леонид Слуцкий на прошлой неделе перечислил деньги на лечение тренеру по прыжкам в высоту Евгению Загорулько. Они не знакомы лично. Просто оба — тренеры. И вот один в интервью рассказал, что есть проблемы со здоровьем. Нужна операция. Второй отправил сообщение: «Могу ли я чем-то помочь? Пришлите номер карты и скажите, сколько вам нужно».

Это была точечная помощь: «Мы — тренеры. Нас совсем небольшая каста. Мы должны помогать друг другу».

Пять миллионов долларов сегодня нужны не одному тренеру или спортсмену. Если сегодня не заплатить долг, это коснется не только наших лидеров, которые не получат нейтральный статус и не будут выступать (по крайней мере — за Россию). Это ведь коснется вообще всего вида спорта, приток в детские школы у которого и так почти остановлен. А без выхода в международный сектор интерес (а вместе с ним и спонсорские деньги) не поднять.

«Спортсмены не должны страдать. Это нужно помнить всегда и ВФЛА, и государству, и ОКР, а не только вспоминать за несколько дней до выхода сроков», — прямолинейно говорит Маргарита Пахноцкая.

До 1 июля — уже даже не 10 дней. Обратный отсчет с эмоциями не знаком.