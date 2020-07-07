Власти индийского штата Джамму и Кашмир планируют в скором времени открыть его для туризма, сообщил главный секретарь штата Рохит Кансал.

«Джамму и Кашмир скоро снова откроется для туризма. Правительство в ближайшее время выпустит подробные руководства и стандартные операционные процедуры. Вице-губернатор дал указания на встрече высокого уровня в Сринагаре», — написал он в Twitter.

Индустрия туризма серьезно пострадала из-за блокировки на фоне распространения коронавируса в штате. По приблизительной оценке Кашмирского экономического альянса, потери в этой сфере за время режима изоляции, объявленного для нераспространения коронавируса, составили более 108 миллионов долларов.

Решение властей штата о возобновлении туризма принято в то время, когда в Джамму-Кашмире наблюдается рост числа заболевших коронавирусом, по последним данным тут выявлено 8 675 случаев заражения. На прошлой неделе девять из 10 районов Кашмирской долины были классифицированы как «красные» зоны — места, где выявлено большое число случаев распространения COVID-19.

Согласно последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 719 тысяч, лечение проходят более 259 тысяч человек, более 20 тысяч скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф