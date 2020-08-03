Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила россиянку Татьяну Алееву по подозрению в нарушении антидопинговых правил. В ее допинг-пробе обнаружены следы метаболита дегидрохлорметилтестостерона.

Как отмечает пресс-служба организации, если будет установлено, что спортсменка не нарушала антидопинговых правил, то соответствующее решение будет опубликовано.

29-летняя Татьяна Алеева является серебряным призером чемпионатов Европы 2017 и 2019 годов и чемпионатов России 2011, 2016 и 2017 годов.

Как уточнил ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов, Алееву отстранили по подозрению в нарушении антидопинговых правил на основании базы данных московской лаборатории, которую Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вывезло из России в начале января 2019 года.

«Речь идет о допинг-пробе Алеевой, взятой в 2015 году, — сказал Агапитов. — Все это было при прежнем руководстве федерации. Сейчас в Лозанне идет перепроверка проб московской антидопинговой лаборатории, которые были вывезены в прошлом году. Проба Алеевой в их числе».

«Алеева входила в предварительный список участниц чемпионата России, который должен скоро стартовать в Грозном, но, согласно антидопинговым правилам, теперь она не сможет выступать на соревнованиях, пока не будет вынесено окончательное решение», — заключил глава ФТАР.