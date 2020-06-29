Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что борьба с пандемией «дала хорошие аргументы агитировать за демократию», а авторитаризм «потерял обаяние».

«Пандемия коронавируса подвергла тесту по всему миру как демократии, так и авторитарные режимы. Мы хотим сегодня поговорить о том, как наша демократия на данный момент справляется в борьбе с вирусом, как она справилась с ограничением прав и свобод и перед какими вызовами она сейчас стоит», — заявил президент на форуме «Будущее демократии» в своей резиденции Бельвю.

Он отметил, что пандемия и связанные с ней ограничения показали значение общественных пространств для обсуждения насущных проблем общества, выражения недовольства и протеста, с условием, что это происходит «мирно и с уважением монополии на насилие государства».

Президент подчеркнул, что пандемия еще далеко не окончена, а ее социальные и экономические последствия «еще не только не преодолены, но и не проявились в полном объеме», тем не менее, продолжил он, можно подвести первый итог, что Германия смогла «сравнять кривую» и помочь наиболее пострадавшим в едином «общественном акте усилия».

«И этот акт усилия мы смогли продемонстрировать не потому, что к тому нас принудила сильная рука, а потому, что мы смогли его продемонстрировать из солидарности и чувства ответственности. В наше время тревожной неуверенности мы увидели, что многие люди в нашей стране доверяют демократическим институтам. Мы также увидели, что доверие к действующим политикам во время кризисного менеджмента только выросло», — продолжил Штайнмайер, подчеркнув, что доверие нельзя предписать распоряжением, оно базируется на уверенности в себе граждан.

Президент выразил мнение, что кризис коронавируса сделал «граждан и политиков на шажок ближе, вопреки всем правилам по соблюдению дистанции». По его словам, вопрос, сохранится ли такое доверие после кризиса, будет зависеть от того, останется ли политическое пространство в ФРГ открытым и прозрачным. Он также назвал «веру в рациональность и доверие к науке особыми источниками силы немецкой демократии». В то же время в «некоторых частях» общества, по его словам, вера в рациональность хрупка, поэтому необходимо противостоять случаям, когда люди враждебно относятся к ученым, угрожают им, подтасовывают факты, распространяют теории заговора. «Кризис коронавируса дает нам в руки лучшие аргументы, чтобы агитировать за науку и демократию», — заявил президент.

По его словам, доверие, рациональность, многообразие мнений и солидарность — сильные стороны немецкой демократии, «что показала наша общая реакция на вирус». «Я считаю, мы должны это с уверенностью заявлять, особенно тем, кто сомневается в демократии и презирает ее. С этого подиума я часто говорю о восхищение авторитаризмом, которое мы наблюдаем во всем мире, в том числе у нас в Европе. Эта опасность не ликвидирована. Но в качестве промежуточного итога я дерзну: в кризисе коронавируса авторитаризм потерял обаяние. Это бросается в глаза: в борьбе с пандемией сильные речи, самохвальство, демагогия, самонадеянность не помогают. В борьбе с вирусом не помогает фальсифицирование данных или их сокрытие, чтобы собственный режим выглядел лучше в конкурентной борьбе систем. И это бессовестно, когда избранные правительства злоупотребляют в борьбе с вирусом, чтобы и далее ограничивать права и свободы с целью укреплять свою власть», — заявил Штайнмайер.

Он отметил, что в ходе текущего кризиса началась «борьба за будущее», в которой, по его словам, важнейшим качеством является «воля к изменению курса», сохранится ли эта воля после кризиса или установится общая усталость от кризиса — «это открытый вопрос». «Да, это не ясно, будут ли демократии способны к изменениям после кризиса коронавируса. Но я убежден, нам нужна воля к изменениями», — продолжил он, добавив, что эта «воля к изменениям» потребуется в борьбе с изменением климата, для укрепления и экономического восстановления Евросоюза.

Штайнмайер подчеркнул, что закрытие границ и сосредоточенность стран на внутренних делах во время кризиса показали значение сотрудничества. «Каким будет мир после кризиса, остается открытым вопросом. Каким он должен быть, мы должны при демократии спорить и решать в условиях равенства и свободы», — заключил президент.