Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что ее штаб и штабы не прошедших регистрацию в качестве кандидатов Валерия Цепкало и Виктора Бабарико планируют проводить пикеты в Минске и других городах страны.

Штабы Тихановской, а также команды не прошедших регистрацию в качестве кандидатов экс-главы администрации Парка высоких технологий Цепкало и экс-главы Белгазпромбанка Бабарико заявили в четверг, что решили объединить усилия с целью проведения честных выборов в стране. Они также отмечают, что намерены провести повторные честные выборы после 9 августа 2020 года.

«Конечно, агитация будет проводиться очень плотно, именно для этого мы и объединяли наши усилия. Естественно, всю информацию предоставим чуть позже. Пикеты планируются и в Минске, и в областных городах республики Беларусь. Надеюсь, что у нас получится затронуть и районные даже», — сказала Тихановская на совместной пресс-конференции со штабами Бабарико и Цепкало, которая транслировалась онлайн.

«Маловато времени, но мы будем делать все от нас зависящее», — отметила она.

В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек, отказав двоим. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста.