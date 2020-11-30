В России за последние сутки зарегистрировано 26 тыс. 338 случаев коронавирусной инфекции, в том числе в Москве — 6 тыс. 511. Об этом сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 26 тыс. 338 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 565 (21,1%) без клинических проявлений. В Москве — 6 тыс. 511, в Московской области — 1 тыс. 64», — говорится в сообщении.

Таким образом, в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 2 млн 295 тыс. 654 случая (плюс 1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

«Мы знаем маму и папу коронавируса»

По информации штаба, за последние сутки выписаны по выздоровлении 17 тыс. 247 человек. За весь период выписаны по России 1 млн 778 тыс. 704 человека.

Сообщается также, что за сутки в РФ умерли 368 пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии скончались по России 39 тыс. 895 человек.