В России за последние сутки зарегистрировано 21 тыс. 983 случая коронавирусной инфекции, в том числе в Москве — 5 тыс. 974. Об этом сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 21 тыс. 983 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 494 (25%) без клинических проявлений. В Москве — 5 тыс. 974, в Московской области — 760», — говорится в сообщении.

Таким образом, в РФ нарастающим итогом зарегистрирован 1 млн 880 тыс. 551 случай (плюс 1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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По информации штаба, за последние сутки выписаны по выздоровлении 18 тыс. 735 человек, из них в Москве — 4 тыс. 219. За весь период выписаны по России 1 млн 406 тыс. 903 человека.

Сообщается также, что за сутки в РФ умерли 411 пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии скончались по России 32 тыс. 443 человека.