Представитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа обвинила компанию Facebook в предвзятом отношении, после того как соцсеть удалила видео со страницы Трампа из-за ложных утверждений о коронавирусе, сообщает издание Hill.

Ранее Facebook, решившая бороться с распространением ложной информации о новом коронавирусе и удалять контент с фейками, убрала видео со страницы Трампа. Видео содержит фрагмент интервью американского лидера телеканалу Fox News, где он заявил, что дети «практически невосприимчивы к COVID-19».

«Президент констатировал тот факт, что дети менее подвержены коронавирусу. Новый день, новое проявление откровенной предвзятости Кремниевой долины по отношению к президенту, когда правила распространяются только в одном направлении», — заявила заместитель пресс-секретаря штаба Кортни Парелла.

Facebook впервые удалил пост Трампа из-за дезинформации о COVID-19.