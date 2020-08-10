Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской рассматривает возможность создания своей политической структуры, но не в данный момент, заявила в понедельник в Минске представитель команды Тихановской Мария Колесникова.

«Возможно, но это потребует много времени», — сказала Колесникова, отвечая на вопрос журналистов о возможности создания партии.

По ее словам, «сейчас другая повестка, сейчас идет работа с фактом выборов, будут готовиться жалобы».

В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.