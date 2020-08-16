Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявил, что готов на переговоры с властями о том, как и когда действующий глава государства Александр Лукашенко уйдет с поста.

Ранее Тихановская, которая находится сейчас в Литве, инициировала создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу.

«Мы готовы говорить с властями о том, как и когда Лукашенко уйдет с поста главы государства», — говорится в сообщении пресс-службы штаба.

Там отмечают, что с надеждой смотрят на мирные акции на улицах городов Белоруссии, отмечая, что ужасы жестокого разгона силовиками участников протестов «никогда не должны повториться».

В штабе также приветствовали информацию в СМИ о готовящейся забастовке с понедельника сотрудников Белтелерадиокомпании и трудовых коллективов других предприятий.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Акции подавляют силовики, в отношении протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысяч человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.

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