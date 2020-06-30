Штаб претендента на пост президента Белоруссии — экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало — планирует обжаловать существенную отбраковку территориальными избиркомами подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения политика, сообщил Mpravda.com во вторник его пресс-секретарь Алексей Урбан.

ЦИК Белоруссии сообщил во вторник, что Цепкало не смог собрать нужное число достоверных подписей избирателей для регистрации кандидатом в президенты республики. По данным комиссии, в поддержку Цепкало признаны действительными 75 249 подписей при необходимом минимальном пороге в 100 тысяч. Между тем, по данным штаба Цепкало, в поддержку политика было собрано 212 тысяч подписей, но в территориальные избиркомы после внутренней проверки было подано 160 тысяч.

«Конечно, обязательно мы будем все обжаловать. Сдаваться или останавливаться не собираемся», — заявил Урбан. По его словам, ожидается, что в среду Цепкало выступит с заявлением.

Ранее глава Центризбиркома республики Лидия Ермошина сообщала Mpravda.com, что заседание комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации либо нерегистрации кандидатами в президенты, состоится 14 июля. Нужное число подписей для регистрации, по данным ЦИК, собрали шесть претендентов на высший государственный пост, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

Выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. ЦИК принимает документы для регистрации кандидатами в президенты с 20 июня по 4 июля включительно, ранее Цепкало также их подал.