Сторонники претендента на пост президента Белоруссии, экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико возмущены большим процентом признанных недостоверными подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатом на высший государственный пост Валерия Цепкало и выражают солидарность с командой конкурента, сообщила в среду координатор штаба бывшего банкира Мария Колесникова.

Во вторник ЦИК Белоруссии сообщил, что экс-глава администрации Парка высоких технологий Цепкало не смог собрать нужное число достоверных подписей избирателей для регистрации кандидатом в президенты республики. По данным комиссии, признаны действительными 75 249 подписей в поддержку Цепкало при необходимом минимальном пороге в 100 тысяч. Между тем, по данным штаба политика, в его поддержку в территориальные избиркомы после внутренней проверки было подано 160 тысяч подписей. Пресс-секретарь политика Алексей Урбан заявил Mpravda.com, что штаб Цепкало планирует обжаловать существенную отбраковку подписей избирателей.

«Это возмутительно, что не допускают к избирательному процессу и возможности в честной борьбе выиграть или проиграть сильных альтернативных кандидатов, у которых свое мнение и другой взгляд на возможное развитие Беларуси, которые уже своим трудом, как, например, Валерий Цепкало созданием Парка высоких технологий, доказали, что они крутые менеджеры», — сказала Колесникова во время стрима из штаба в среду.

По ее словам, «здесь мы абсолютно и однозначно против, возмущены этим фактом». «Выражаем солидарность штабу Цепкало. Знаем, как вам тяжело было работать, как нам всем было тяжело работать (собирать подписи — ред.) в этих условиях. Держитесь и не сдавайтесь», — добавила представитель штаба Бабарико.

Она выразила от имени всего штаба надежду, что «власть не побоится и допустит к этой борьбе (регистрации кандидатами и к периоду агитации – ред.) всех альтернативных кандидатов».

«То, что сейчас происходит с подписями, когда из наших 365 тысяч подписей (после проверки избиркомами — ред.) остаются только 165 тысяч, по Минску более 62% подписей оказались просто выкинуты в мусорку, это возмутительный факт», — добавила Колесникова. Она выразила надежду на то, что Бабарико будет зарегистрирован кандидатом в президенты, и его команда продолжит дальнейшую борьбу.

В июне в головном офисе «Белгазпромбанка», который около 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Комитет госконтроля возбудил уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Отец и сын Бабарико находятся в СИЗО КГБ, им предъявлено обвинение, но статьи пока не разглашаются. Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.