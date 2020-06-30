Штаб претендента на пост президента Белоруссии, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико сообщил, что подал в территориальные избиркомы республики ряд жалоб на значительную отбраковку подписей граждан, собранных в поддержку выдвижения политика.

Ранее ЦИК Белоруссии опубликовал сводную статистику достоверных подписей в поддержку каждого из семи участников президентских выборов. Из нее следует, что участие в кампании продолжают шесть человек, в том числе Бабарико, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень, экс-депутат Анна Канопацкая и безработная Светлана Тихановская.

«Сегодня ЦИК объявил, что после первого этапа проверок у нас признаны действительными 165744 подписи. Мы не согласны с этим решением. Мы подали 365000 подписей и хотим знать, что случилось с остальными 200 000. Сегодня мы отправили жалобы в 11 районных избирательных комиссий по всей стране», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Также он отмечает, что соратники Бабарико направят жалобы и в другие комиссии, как только получат от них официальную информацию.

Ранее глава Центризбиркома республики Лидия Ермошина сообщала Mpravda.com, что заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации либо нерегистрации кандидатами в президенты, состоится 14 июля. Однако 100 тысяч подписей избирателей, признанных по итогам проверок достоверными, — не единственный фактор, который учитывается в данном случае. Члены ЦИК могут отказать в регистрации кандидатом, если в период сбора подписей со стороны претендента или членов его инициативной группы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства.

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Этап подачи документов в ЦИК для регистрации кандидатами проходит с 20 июня по 4 июля включительно. К настоящему времени соответствующий пакет документов подан от всех претендентов в президенты, кроме Лукашенко.