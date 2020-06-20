Штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико подал в ЦИК Белоруссии документы для его регистрации кандидатом в президенты республики, говорится в сообщении штаба.

Выборы президенты назначены в Белоруссии на 9 августа. Этап подачи в ЦИК документов на регистрацию кандидатов на высший государственный пост продолжается с 20 июня по 4 июля включительно.

«Несмотря на то, что Виктор Бабарико все еще не на свободе, наш штаб проводит процесс регистрации до конца. Поэтому сегодня, 20 июня, мы подали пакет документов для регистрации Виктора Бабарико кандидатом в президенты Республики Беларусь в Центральную избирательную комиссию», — говорится в сообщении в Telegram-канале Бабарико.

В нем также отмечается, что в ЦИК подан полный пакет документов, «в абсолютном соответствии со статьей 68 избирательного кодекса Республики Беларусь».

Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Бабарико руководил банком на протяжении 20 лет. КГК Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который является главой штаба своего отца, они помещены в СИЗО КГБ. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка.

В пятницу в КГК Mpravda.com сообщили, что материалы «дела Белгазпромбанка» были переданы в Генпрокуратуру республики, которая дальнейшее расследование поручила КГБ. Бабарико, по данным его адвоката, находится в статусе подозреваемого. При это, как поясняла Mpravda.com глава ЦИК республики Лидия Ермошина, нахождение Бабарико под стражей не мешает ему баллотироваться в президенты и быть избранным главой государства, если он будет зарегистрирован в качестве кандидата.