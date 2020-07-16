Шри-Ланка может возобновить прием туристов из других стран после 15 августа, заявил в четверг посол островного государства в России Михалгаланде Дураге Ламаванса.

Шри-Ланка ранее планировала возобновить международный туризм в середине июля, однако в свете пандемии коронавируса затем перенесла дату открытия границ для иностранцев на 1 августа. По словам посла, вероятно, в ланкийском правительстве будет принято решение отложить открытие границ еще на две недели.

«Изначально мы планировали открыть страну 15 июля, но затем перенесли срок на 1 августа. Кроме того, несколько дней назад в реабилитационном центре для страдающих от наркотической зависимости произошла вспышка COVID-19. Мы сразу же приняли соответствующие меры предосторожности, так что, скорее всего, открытие страны для туристов будет отложено еще примерно на две недели. Возможно — до 15 августа», — сказал Ламаванса в интервью Александру Яковенко на телеканале «Россия 24».

По его словам, руководство страны «прилагает все усилия» для того, чтобы остров открылся для туристов как можно скорее, при этом с соблюдением санитарные нормы как для жителей, так и для прибывающих туристов.

Дипломат также заверил, что, если Шри-Ланка сделает туристические визы бесплатными для некоторых стран, Россия окажется первой в этом списке.

«Сейчас мы обсуждаем, как предоставлять необходимые услуги всем приезжающим туристам, в том числе российским. Дело в том, что во время их пребывания в Шри-Ланке им нужно будет сделать тест на коронавирус три или четыре раза. Отели, в которых они будут останавливаться, должны будут соблюдать все санитарные меры. За этим будут внимательно следить органы здравоохранения. Пассажировместимость транспорта уменьшится наполовину», — рассказал Ламаванса.

«И, если Шри-Ланка сделает визы бесплатными ради какой-либо страны, то Россия будет первой такой страной», — заверил посол.