СПОРТ

Шпынева завоевала золото в прыжках на лыжах на юношеских ОИ

16:18 19/01/2020

Лыжница Анна Шпынева завоевала золотую медаль в прыжках на лыжах с трамплина на зимних юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне, сообщает телеканал «МИР 24».

Шпынева получила 229,6 балла. Она опередила француженку Жозефин Панье (222,8). Бронза досталась представительнице Чехии Степанка Птакова (214,6).

Российские спортсмены находятся на первом месте в общекомандном зачете юношеских Игр. Они завоевали 21 награду – шесть золотых, девять серебряных и шесть бронзовых. Юношеские ОИ в Лозанне завершатся 22 января.



