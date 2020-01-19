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Шпынева завоевала золото в прыжках на лыжах на юношеских ОИ
16:18 19/01/2020
Лыжница Анна Шпынева завоевала золотую медаль в прыжках на лыжах с трамплина на зимних юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне, сообщает телеканал «МИР 24».
Шпынева получила 229,6 балла. Она опередила француженку Жозефин Панье (222,8). Бронза досталась представительнице Чехии Степанка Птакова (214,6).
Российские спортсмены находятся на первом месте в общекомандном зачете юношеских Игр. Они завоевали 21 награду – шесть золотых, девять серебряных и шесть бронзовых. Юношеские ОИ в Лозанне завершатся 22 января.