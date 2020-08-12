При сахарном диабете – эндокринологическом заболевании, организм человека не получает достаточное количество гормона инсулина, необходимого для получения энергии. В связи с этим вещество вводится искусственно.

Для введения нужно использовать инсулиновые шприцы, найти которые можно в каталоге на https://smuzhka.com.ua/g9482929-shpritsy-insulinovye, ознакомившись с видами и характеристиками. Использовать нужно только стерильные инструменты, препятствующие занесению в кровь бактерий и патологических микроорганизмов.

Виды и особенности

Существует два вида инсулиновых шприцов, отличающихся по конструкции.

К ним относятся инструменты:

со съемными иглами;

с интегрированными иглами.

Первый тип отличается максимальной точностью набора препарата, благодаря чему пациент может соблюдать назначенную врачом дозировку. Иглы снимаются плавно, что предотвращает вероятность нанесения травм.

Второй вид имеет встроенную в пластиковый корпус иглу, отличается экономичностью при наборе инсулина и снижением вероятности задержки препарата. Недостаток заключается в том, что такой шприц не подлежит повторному использованию.

Длина иглы

При выборе следует обращать внимание на длину иглы шприца. Она варьируется в пределах от 6 до 13 мм. Оптимальным показателем является 8 мм – в таком случае снижается вероятность задевания мышечного слоя при подкожном введении гормона.

Толщина иглы подбирается индивидуально и обозначается буквой «G». Чем она тоньше, тем безболезненнее укол.

Объем и расчет препарата

Объем колбы инсулинового шприца отличается от стандартного так же, как деления на ее шкале. Она рассчитывается в юнитах (единицах). Колба может содержать от 40 до 100 юнитов.

Для примера, 1 мл гормона составляет 40 юнитов. Соответственно, 1 юнит равняется 0,025 мл инсулина. Так же рассчитывается объем в мг, который имеет аналогичные значения.

Критерии выбора

Перед приобретением инсулиновых шприцев нужно убедиться, что они изготовлены в соответствии с установленными нормами качества медицинской продукции. Материал колбы должны быть безопасным и нетоксичным даже при длительной терапии.

Рекомендуется отдавать предпочтение шприцам с интегрированной конструкцией, обеспечивающим полное введение нужного объема гормона за счет отсутствия «мертвой зоны», которая есть у инструментов со съемными иглами.