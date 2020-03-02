Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким генерала армии Владимира Шуралева, который погиб в результате ДТП. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Владимир Шуралев — советский военачальник, генерал армии. С 1990 до декабря 1991 года он был замминистра обороны СССР, а с декабря 1991 года служил начальником высших офицерских курсов «Выстрел» имени маршала СССР Шапошникова. С апреля 1992 года вышел в запас.

Шуралев был награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3-й степени, орденами Красной Звезды, Октябрьской революции, Ленина, Почета, а также медалями СССР.