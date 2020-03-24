Министр обороны России Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после рабочей поездки в Сирию. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает телеканал «Звезда».

«Медики измерили температуру всем участникам делегации Министерства обороны и членам экипажа. Также были взяты тесты на коронавирус. Все они показали отрицательный результат», — говорится в заявлении.

На текущий момент в Вооруженных силах России действует обязательная проверка здоровья личного состава. В военных частях и соединениях врачи ежедневно измеряют температуру солдат и офицеров с использованием приборов телеметрии.

20 марта Шойгу заверил в отсутствии заражений коронавирусом в российской армии. Он отметил, что поручил проводить в войсках «круглосуточные профилактические мероприятия».

В тот же день стало известно, что в России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса. Все новобранцы будут сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции, и если она не подтвердится, то отправляться на службу.

Вместе с тем 18 марта сообщалось, что призыв на срочную военную службу приостановили на Украине на время действия карантина из-за коронавирусной инфекции.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 24 марта, в мире заболели более 378 тыс. человек, вылечились более 101 тыс. пациентов, умерли 16 490 человек. В России диагностировано 438 случаев заражения коронавирусом.