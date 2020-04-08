Министр обороны Сергей Шойгу обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой предусмотреть уголовную ответственность за снос иностранными государствами советских памятников. Об этом сообщили в Минобороны России 8 апреля.

«Шойгу направил обращение <…> с просьбой рассмотреть вопрос привлечения к уголовной ответственности представителей власти отдельных зарубежных стран за принятые ими решения о сносе мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших советских граждан», — говорится в сообщении военного ведомства.

Министр указал, что в последнее время со стороны официальных властей некоторых стран всё чаще наблюдаются попытки «фальсифицировать историческую правду о решающем вкладе Советского Союза в разгром фашистских захватчиков в ходе Второй мировой и Великой Отечественной войн».

При этом «наиболее одиозные» политики принимают решения о сносе монументов, как это произошло, в частности, с памятником маршалу СССР Ивану Коневу в Праге в начале апреля.

Москва выражала протест в связи с демонтажом монумента, отмечая, что такой шаг противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией от 1993 года. Против сноса выступали простые граждане и даже президент страны Милош Земан.

Однако глава района Прага-6, где стоял памятник, Ондржей Коларж лишь съязвил на тему демонтажа монумента, заявив, что у Конева «не было маски» в период пандемии коронавируса, а «правила одинаковы для всех».

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений и памятников. Документ устанавливает наказание за вандализм и уничтожение мемориальных объектов на территории РФ. Если же преступление было совершено в отношении монумента, установленного за границей, то уголовное дело рассматривается судом того региона, где было завершено предварительное расследование.