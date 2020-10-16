Шоу «Жить здорово!» врача и телеведущей Елены Малышевой — передача для умственно отсталых. Об этом, как сообщает «Утро.ру», заявили телезрители.

По информации издания, зрители без повода припомнили спорные с научной точки зрения советы, которые давала Малышева, например, наклеивать на лицо прокладки и нюхать пот, назвали «Жить здорово!» шоу для умственно отсталых и смехотворным и обвинили теледоктора в самопиаре.

«Первый канал совершенно оборзел в стремлении продать рекламу любой ценой, демонстрируя подобные шоу. И плевать он хотел на мнение зрителей!» — заявил один из критиков.

Ранее, как сообщал «Рамблер», на «Жить здорово!» одна из зрительниц сыграла роль пениса, два молодых человека — мужских яичек, а профессиональная актриса Светлана Галка — поющей матки. Также на шоу было показано, как правильно ходить в туалет, а Малышева в ходе одного из эпизодов назвала умственно отсталых детей кретинами и идиотами.

В сентябре стало известно, что соведущий Малышевой врач Герман Гандельман не ведет «Жить здорово!» на протяжении восьми месяцев, потому что не может покинуть пределы Израиля, гражданином которого является — врачам запрещено покидать пределы страны по условиям карантина, введенного местными властями для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.