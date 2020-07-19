Жители небольшого поселка при совхозе «Останкино» в Дмитровском районе в субботу спасли от родителей-истязателей маленького мальчика. Около 18.00 к охране на въезде в населенный пункт пришел побитый малыш, который не мог назвать ни своего имени, ни места жительства.

Как стало известно «», в поселке проживает всего порядка двух тысяч жителей. Территория небольшая, въезд со шлагбаумом, поэтому практически все знают друг друга в лицо. Поэтому, когда вечером к охране подошел маленький ребенок со следами побоев на лице, сотрудники были очень удивлены. На место прибыл староста села, но ребенка он не узнал, да и остальные жители малыша за своего не признали.

— Как оказалось, один из наших домовладельцев три дня назад приютил молодую семью, — говорит староста Алексей. – Девушка 29 лет из Тулы позавчера устроилась в магазин и была на работе. Ее сожитель, 22-летний уроженец Саратовской области, ушел по своим делам, вроде как тоже договариваться о трудоустройстве, оставив двухлетнего ребенка одного. Тогда карапуз и сбежал из дома. Когда поднялся переполох, горе-папаша, появился. Сотрудникам полиции он сказал, что ребенок в синяках, так как упал с самоката. Но травмы были только на лице и на боку, поэтому в эту версию мы сразу не поверили.

Малыша госпитализировали в травматологическое отделение. Врачи обнаружили у дитя сотрясение головного мозга, перелом верхней челюстной пазухи, ушибы и ссадины. Как сообщила «» старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, по предварительным данным следствия, в период времени с 1 по 18 июля 2020 года мужчина систематически причинял малолетнему пасынку телесные повреждения, нанося удары руками по голове, лицу, туловищу и конечностям ребенка. На допросе у следователя подозреваемый сообщил, что совершил преступление из-за неприязненного отношения к мальчику. В отношении изувера возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание».

Матери мальчика грозит обвинение по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Отметим, что с отцом ребенка она не общалась последние полтора года.