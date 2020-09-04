В осеннее время года лучше отправиться на Камчатку, а зимой — на Саяны, где можно покататься на лыжах.

Министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал, какие места стоит посетить туристам в России. В интервью РИА Новости и «Комсомольской правде» он поделился своими рекомендациями.

Желающим путешествовать по России в осеннее время года стоит побывать на Камчатке, а в зимнее — отправиться кататься на лыжах на Саяны, считает президент РГО.

«У меня есть коллега — он большой любитель ходить по северу Таймыра зимой на снегоходах. Если люди хотят покататься на лыжах, в Саянах одна из самых протяженных горнолыжных трасс рядом с плотиной», — сказал он.

Также для любителей лыжных видов спорта по душе придутся трассы в национальном парке «Зигальга» в Челябинской области или в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае. Там девять месяцев в году лежит снег, однако климат мягче, чем в горных регионах.

По мнению Шойгу, весна создана, чтобы отдыхать на берегу Енисея или Лены, когда там начинается ледоход. В летний период стоит отправиться в сплав по рекам, либо наблюдать за китами на Шантарских островах, добавил президент РГО.