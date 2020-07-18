Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов обсудили по телефону вопросы, касающиеся обстановки в Закавказском регионе, сообщает Минобороны РФ.

«18 июля министр обороны РФ армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Азербайджана Закиром Аскер оглы Гасановым… В ходе обмена мнениями затрагивались вопросы, касающиеся общей обстановки в Закавказском регионе», — говорится в сообщении.

Кроме того, Шойгу проинформировал главу Минобороны Азербайджана о начавшейся проверке боевой готовности войск по указанию Верховного Главнокомандующего ВС РФ.