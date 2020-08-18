Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и министр обороны США Марк Эспер в ходе телефонного разговора обсудили «укрепление мер доверия» для предотвращения инцидентов, обменялись мнениями о ситуации «в различных регионах мира», говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Восемнадцатого августа по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны США Марком Эспером. Руководители военных ведомств обсудили вопросы укрепления мер доверия и транспарентности с целью предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о ситуации в различных регионах мира.