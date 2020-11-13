Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил в матерном стихотворении, что россияне «приближаются к сознанию макак». Свое произведение артист выложил в Instagram в пятницу, 13 ноября.

Так Шнуров прокомментировал социологическое исследование, согласно которому более 70 процентов граждан страны согласны с ограничением свободы слова в определенных случаях. Артист в стихах предположил, что нынешнее положение вещей едва ли получится описать цензурной лексикой.

В терминологии погрязли все идеи. Народ и власть всегда здесь визави. А пидарасы это или прохиндеи, Тут дело дело вкуса, как ни назови. Нет слов цензурных, так чтоб адекватноВсе время наше описать в стихах. Кричат по праздникам — Виват! НоМеж строк заучит, — пошли бы вы все на х,

Музыкант с иронией заявил, что свобода слова не требуется, когда все и так все понимают.

Здесь мысль стоит, как ком и без движений, Мы приближаемся к сознанию макак. Зачем свобода этих выражений, Когда и так всем ясно, что и как?

Шнуров посетовал на то, что оскорбить россиян может практически любое слово.

Все комментируют чего-то, и от лени Богобоязненные массы резко стали. Любое слово в ранге оскорблений, Кого-то раздражает слово «Сталин». Кого-то «***» [пенис] по прежнему тревожит, И все орут в припадках немоты. Желает люд натянутые вожжи, Чтоб впились в их разорванные рты.

Ранее Шнуров опубликовал два стихотворения, посвященные сливу в сеть интимного видео футболиста Артема Дзюбы, в котором спортсмен занимается мастурбацией.