Нет причины ни одной, Ни плохой и ни хорошей! Ты, чего как не родной, Стал уже народ ебошить? Хватит газом поливать-ка! Земляки твои, а впрочем… Звали тебя раньше — батька, А теперь, наверно, — отчим? Или чмо? Но мягко очень. Ты услышишь правду, ишь, Уши приоткрой и очи! На штыках не усидишь!