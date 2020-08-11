Президенту Белоруссии Александру Лукашенко следует прекратить избивать народ. Об этом музыкант Сергей Шнуров заявил в своем инстаграме.

View this post on Instagram Нет причины ни одной, Ни плохой и ни хорошей! Ты, чего как не родной, Стал уже народ ебошить? Хватит газом поливать-ка! Земляки твои, а впрочем… Звали тебя раньше — батька, А теперь, наверно, — отчим? Или чмо? Но мягко очень. Ты услышишь правду, ишь, Уши приоткрой и очи! На штыках не усидишь! A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on Aug 10, 2020 at 1:19pm PDT

Позавчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа будут объявлены их окончательные результаты. Согласно предварительным, Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста.

«Нет причины ни одной,

Ни плохой и ни хорошей!

Ты чего как не родной

Стал уже народ *** (избивать. — Прим. ред.)?

Хватит газом поливать-ка!» — написал Шнуров вчера.

Он отметил, что раньше белорусы называли Лукашенко батькой, а теперь, вероятно, называют отчимом или чмом. Музыкант призвал президента Белоруссии приоткрыть уши и очи и услышать и увидеть правду. Также он выразил уверенность, что Лукашенко не усидит на штыках, то есть не удержит власть силой.

«Власть Лукашенко содрогнулась перед яростью народа»

Вчера депутат Государственной думы Владимир Жириновский назвал Лукашенко дармоедом, который нарисовал себе 80% голосов на выборах, а потом спустил на белорусов собак.