Об этом сообщает РИА "Новости".

Такое мнение он выразил после того, как в его "директ" начали поступать поздравления от различных людей "с тем, что они, наконец, пойдут на выборы, и это будут их первые выборы в целом".

«Аудитория, как я, и чуть помладше. Ну, и постарше — почему нет», — сказал Шнуров.

Он добавил, что применил к политике такой же подход как к искусству,. По словам музыканта, он рассматривает политику "как творчество".

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