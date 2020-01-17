Музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram видеообращение с ироничным «наставлением» для нового премьер-министра России.

Как сообщал «Рамблер», 15 января премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. 16 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новым председателем кабинета министров Михаила Мишустина, кандидатура которого была одобрена большинством депутатов Госдумы.

В своем обращении к Михаилу Мишустину Сергей Шнуров обозначил как главную проблему то, что страна давно не побеждала на песенном конкурсе «Евровидение».

«Пусть образование уничтожат, нам и медицина ни к чему же,

И зарплату можно еще ниже.

Пусть всем будет несравненно хуже.

Речь же о России и престиже», — отметил музыкант.

Он также подчеркнул, что готов «на пенсию хоть в сто лет», однако «об одном сердечко колет — в „Евровидении“ давно не побеждали».

Шнуров призвал «объединиться против „евродряни“», чтобы на конкурсе «грянул» русским гимн.

В комментариях к записи пользователи соцсети поддержали Шнурова.

«Готов помочь в сборе подписей! Сергей, у вас получится и всё выйдет», — отметил reskator037.

«Давайте уже в политику!» — призвала музыканта volkyula.

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