View this post on Instagram

Ну вот, а всех так волновали. А вдруг не примут, засмеют? Вошел, как в космос тетя Валя, Поправок брошенный салют. Легко, как финский ножик в масло, Поправочку воткнут( внесут). У вас там лампочка погасла? Встать! Происходит важный суд! Народ упал аж на колени, Но никого я не виню. В зал входит новый ОбнуЛенин И присягает на меню.