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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение об одобрении Конституционным судом поправок в Конституцию России. Артист опубликовал произведение в Instagram.

Музыкант сравнил прохождение закона через органы законодательной власти с путешествием Валентины Терешковой в космос.

Ну вот, а всех так волновали.

А вдруг не примут, засмеют?

Вошел, как в космос тетя Валя,

Поправок брошенный салют.

Шнуров также сравнил происходящее с реалиями СССР, назвав следующего главу страны «ОбнуЛениным», который присягнет «на меню».

Легко, как финский ножик в масло,

Поправочку воткнут (внесут).

У вас там лампочка погасла?

Встать! Происходит важный суд!

Народ упал аж на колени,

Но никого я не виню.

В зал входит новый ОбнуЛенин

И присягает на меню.

View this post on Instagram Ну вот, а всех так волновали. А вдруг не примут, засмеют? Вошел, как в космос тетя Валя, Поправок брошенный салют. Легко, как финский ножик в масло, Поправочку воткнут( внесут). У вас там лампочка погасла? Встать! Происходит важный суд! Народ упал аж на колени, Но никого я не виню. В зал входит новый ОбнуЛенин И присягает на меню. A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on Mar 16, 2020 at 9:02am PDT

Конституционный суд России 16 марта признал закон о поправках к Конституции и порядок их принятия соответствующими ей. В заключении КС, которое заняло 52 страницы, сказано, что суд одобряет поправки и порядок их вступления в силу через общероссийское голосование. Закон о поправках в Конституцию ранее также был одобрен Госдумой и Советом Федерации. В документе более 400 пунктов. Общероссийское голосование пройдет 22 апреля.

13 марта Шнуров написал матерное стихотворение про оппозиционера Алексея Навального, заявив, что тот снимает разоблачающие антикоррупционные фильмы про тех, кто не дал ему денег.

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