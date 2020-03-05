Музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал слова протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова о «ненужности» образования для девочек.

Артист с иронией отнесся к такому высказыванию, отметив попытку свести всю жизнь женщины только к материнству и супружеству.

«Пусть готовятся уже/ К родам и до гроба. / Бабы будут замужем, /Ни к чему учеба!», — написал Шнуров в Instagram.

В эфире радиостанции "Радонеж" священник отметил, что в школе девочка будет "учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям", а оставшись помогать дома, "она будет уже готовая мама" и "все будет уметь".

В Московском патриархате, комментируя слова протоиерея о детях и школе, призвали журналистов "не хайповать" и не вырывать слова из контекста.

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